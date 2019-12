Leinatal und Apfelstädtaue sind am 1. Januar eine Gemeinde

In Schönau vor dem Walde, einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Leinatal, in der Ortsstraße 10 wird eifrig gepackt und umgeräumt. Nur im Büro vom Bürgermeister Uwe Oßwald (CDU) herrscht noch Ruhe. Die Bildung der Landgemeinde Georgenthal, zu der dann auch die einstigen Ortsteile des Leinatals bis auf Emleben als Ortschaften gehören werden, ist längst beschlossene Sache. Mit Wirkung vom 31. Dezember 2019 ist die Einheitsgemeinde Leinatal aufgelöst. Dasselbe gilt für die Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue. Der Gemeinden bis auf Herrenhof gehen ebenfalls in die neugegründete Landgemeinde Georgenthal ein. Georgenthal verwaltungstechnisch angegliedert werden aber auch Emleben und Herrenhof. Georgenthal wird für sie erfüllende Gemeinde.

Zumindest im Internet ist die Vereinigung jetzt schon vollzogen. Wer Apfelstädtaue in eine Suchmaschine eingibt, landet auf einer großflächig gestalteten Homepage, die mit Landgemeinde Georgenthal überschrieben ist. Doch darüber hinaus gibt es softwareseitig noch viel zu tun. Apfelstädtaue und Leinatal legen ihre Datenbestände zusammen und haben sich für eine moderne Cloud-Lösung entschieden, berichtet Achim Seeber, der Noch-Chef der Verwaltungsgemeinschaft. Infolge der Datenübertragung bleibt die Verwaltung teilweise bis zum 7. Januar geschlossen. Erst am 8. Januar stehen alle Funktionen wieder zur Verfügung. Auch in der Tambacher Straße 2 in Georgenthal wird umgeräumt. Während eine Mitarbeiterin über den Fortgang der Daten-Zusammenfassung berichtet, sind eine Etage höher Sarah Voit, Iris Kühn und Diana Schottmann dabei, Akten umzulagern. VG-Chef Achim Seeber zeigt Räume, die ehemals zur Sparkassenfiliale gehörten und nun für den barrierefreien Zugang zur Kasse und Bürgerbüro umgestaltet werden. Foto: Peter Riecke Rainer Klein vom Telefonservice Klein arbeitet an einem Server. In einem Teil der Sparkassenfiliale wird ebenfalls umgeräumt. Da dort seit einiger Zeit nur noch Automaten stehen, kann die neue Verwaltung einen Teil der Räume nun selbst nutzen. Dadurch wird der Weg zum Bürgerbüro und zur Kasse der Verwaltung nun barrierefrei. Alle Gemeinden der dann ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue und alle Ortsteile des Leinatals bekommen eine neue Anschrift. Die Postleitzahl wird jene, die Georgenthal jetzt bereits hat: 99887. Allerdings stellt die Post erst zum 1. Februar um. Doch auch das Verwaltungsgebäude in der Ortsstraße in Schönau vor dem Walde wird nicht funktionslos. Eine Meldestelle, der Kontakt-Bereichsbeamte der Polizei und ein Bürgerbüro bleiben dort. Außerdem ist die Ortsstraße der Sitz des Gewässerunterhaltungsverbandes Flößgraben/Leina. Aufgrund der Neuordnung dieser Verbände auf Beschluss der Thüringischen Landesregierung wird er abgewickelt, muss aber seine Projekte noch zu Ende führen. Uwe Oßwald ist seit 2012 der Vorsitzende dieses Verbandes und bleibt deshalb in anderer Funktion zur Abwicklung des Verbandes in seinem Büro. Schönau vor dem Walde wird auch der Sitz des neuen Verbandes Hörsel/Nesse, der sich um rund 1600 Kilometer Fließgewässer wird kümmern müssen. Auch diesen Verband aufzubauen, wird Uwe Oßwalds Aufgabe sein. Im September wurde er in Schönau vor dem Walde gegründet. Als zweiter Anwärter für den Sitz stand Eisenach bereit, doch die Entscheidung fiel zugunsten von Schönau vor dem Walde.