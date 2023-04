Bruno ist das Bromacker-Maskottchen und bei der Eröffnung des Lesegartens in Georgenthal mit dabei.

Lesegarten in Georgenthal wird eröffnet

Georgenthal. Ein buntes Programm gibt es rund um die Einweihung der Neuanschaffung an der Bibliothek Georgenthal.

Der Lesegarten an der Bibliothek in Georgenthal wird an diesem Sonntag, 23. April, eröffnet. Den Auftakt macht um 14.30 Uhr eine Lesereise durch Literatur der Vergangenheit und Gegenwart von Johann Wolfgang Goethe bis J. K. Rowling. Die Eröffnung folgt dann um 15.30 Uhr durch Bürgermeister Florian Hofmann (CDU) und Ortsbürgermeister Bert Rommeiß (parteilos).

Fortgesetzt wird das Programm mit dem Vortrag „Lesen in Steinen“ von Mauro Alivernini (Geopark Inselsberg-Drei Gleichen) zu den Fossilien am Bromacker. Für Musik sorgt Nicole Trunt. Bis 18 Uhr unterhalten zudem Walk Acts des „Art der Stadt“, Basteleien und das Maskottchen Bruno. Auf dem Bücherflohmarkt sucht Literatur ein neues Zuhause.