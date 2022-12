Ihre Faltkunst stellt Uta Kessel in der Kulturscheune Mühlberg aus. Am 10. Dezember liest sie Kurzgeschichten aus „Mein Jahrbuch“.

Lesung in der Mühlberger Kulturscheune

Mühlberg. Die Arnstädter Künstlerin Uta Kessel liest am 10. Dezember in der Kulturscheune Mühlberg aus dem Werk „Mein Jahrbuch“.

Kurz vor Ende der in der Mühlberger Kulturscheune laufenden Ausstellung „Bunte Vielfalt in Papier“ haben Besucher am Samstag, 10. Dezember, Gelegenheit die Künstlerin Uta Kessel von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Die Arnstädterin wird um 14 Uhr gemeinsam mit Literaturfreunden Kurzgeschichten aus dem Werk „Mein Jahrbuch“ lesen.

Die Besonderheit des Buches: Der- oder diejenige, die dieses Buch ihr eigen nennen können, kann es über das ganze Jahr 2023 fertig schreiben. Nach jeder Erzählung, Versen und zahlreichen Fotos, gibt es zwei leere Seiten für eigene Notizen oder Erinnerungen.

Uta Kessel ist in Arnstadt vielen als Stadtführerin Eugenie Marlitt bekannt. In der Kulturscheune stellt sie derzeit ihre künstlerischen Arbeiten aus bedrucktem Papier aus.