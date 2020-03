Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung mit Eva Umlauf in Gotha wegen Erkrankung abgesagt

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat die für Donnerstag, 5. März, im Gothaer Lindenhof geplante Veranstaltung „Die Nummer auf Deinem Unterarm ist so blau wie Deine Augen“ mit Eva Umlauf abgesagt, da die Referentin erkrankt ist. Eva Umlauf, geboren 1942 in Novaky, einem Arbeitslager für Juden in der Slowakei, überlebte Auschwitz. Sie promovierte in Kinderheilkunde in Bratislava und ging nach München, wo sie als Kinderärztin gearbeitet hat.