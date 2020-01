Das Löfflerhaus in Gotha.

Gotha. Der Buchhändler und Lyriker stellt in Gotha Zwischenmenschliches, Umwelt, Natur und Zeitgeschehen vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung mit Martin Frischmuth im Gothaer Löfflerhaus

Im Rahmen der Reihe „Lesung und Musik“ ist der Autor Martin Frischmuth am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr zu Gast im Löfflerhaus. Der in Erfurt und Schweinfurt ansässige Buchhändler und Lyriker ist in Gotha durch frühere Lesungen kein Unbekannter mehr. Er liest aus seinen knappen, wortspielerischen und pointierten Gedichten und beleuchtet (Zwischen-)Menschliches, Umwelt, Natur und Zeitgeschehen. Dazu gibt es musikalische Umrahmung.

Karten gibt es unter 0172/741 38 89. Weitere Infos auf www.loefflerhaus.com