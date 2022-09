Lesung „Tatort Gotha und Gothaer Land“

Wandersleben. Mirko Krüger stellt in Wandersleben Recherchen und Buch zu Kriminalfällen in der DDR vor.

Am Mittwoch, 14. September, 20 Uhr liest Mirko Krüger in der St.-Petri-Kirche in Wandersleben aus seinem Buch „Tatort Gotha und Gothaer Land“. Gotha und der Landkreis waren bis in die jüngere Vergangenheit hinein immer wieder Schauplatz spektakulärer Verbrechen. Über die Hochstapelei des angeblichen Prinzen von Preußen konnte man noch lachen.

Andere Fälle, etwa die Verfolgung angeblicher Hexen, lassen noch immer das Blut in den Adern gefrieren. Vor allem aber ist Gotha mit dem spektakulären Kunstraub von 1979 in die Kriminalgeschichte eingegangen. Diesen Fall erzählt Krüger in seinem Buch „Tatort Gotha und Gothaer Land“ als eine fortwährende Geschichte des Versagens von Staatssicherheit, Polizei und staatlicher Verwaltung.

Aber auch der bekannteste Mordfall der DDR, der Kreuzworträtselmord von Halle, berührt die Region unmittelbar. Der jugendliche Täter wurde an seiner Arbeitsstelle in Friedrichroda festgenommen. Nicht zuletzt soll Deutschlands gefährlichster Massenmörder in der Stadt sowie im Landkreis zugeschlagen haben.

Mirko Krüger ist Journalist sowie Sachbuch-Autor. Er hat bisher 21 Bücher geschrieben bzw. herausgegeben. In deren Fokus stehen vor allem kulturgeschichtliche Themen.