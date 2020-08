Letzte Führung in diesem Jahr durch Ekhoftheater in Gotha

Am Wochenende könnten Interessierte ganz unterschiedliche Bereiche des Barocken Universums entdecken, macht die Stiftung Schloss Friedenstein aufmerksam. So stehe zum letzten Mal in diesem Jahr bei der Führung „Donner, Wind und Wellbaum“ am Samstag, 22. August, 16 Uhr, die Geschichte und Technik des Ekhof-Theaters im Fokus. Der Eintritt koste 5 Euro (ermäßigt 2,50 Euro).

Bei den öffentlichen Kurzführungen am Sonntag, 23. August, gebe es einen Rundgang um 11 Uhr für einen Überblick über das Schloss und seine Schätze, um 13 Uhr könnten die Teilnehmer in die Weltkunst im Herzoglichen Museum hineinschauen.

Die Kosten für die Sonntagsführungen seien im Eintrittspreis inbegriffen: Für Schloss und Herzogliches Museum betrage dieser 10 Euro, ermäßigt 4 Euro, nur für das Herzogliche Museum seien es 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben regulär freien Eintritt.

Zu allen Veranstaltungen sei eine Anmeldung erforderlich, da die Personenzahl begrenzt ist, erinnert die Stiftung. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln, um Corona-Risiken zu minimieren. In geschlossenen Räumen sei eine Mund-Nasen-Bedeckung notwendig. Vor der Veranstaltung würden die Kontaktdaten erfasst, wird weiter angekündigt. Telefonisch ist die Stiftung unter 03621/82340 oder unter E-Mail service@stiftung-friedenstein.de erreichbar.