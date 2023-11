Letzte Zeitreise in diesem Jahr

Gotha. In der Reihe „Carlos Zeitreise“ stellt Jürgen Plöger unter dem Motto „Für den Frieden in der Welt“ den Waffenstillstandswaggon von Compiegne vor.

Im Technik- und Geschichtsmuseum der Föbi in der Südstraße 15 findet am Samstag, 25. November, um 14 Uhr die letzte thematische Veranstaltung in diesem Jahr statt. In der Reihe „Carlos Zeitreise“ stellt Jürgen Plöger unter dem Motto „Für den Frieden in der Welt“ den Waffenstillstandswaggon von Compiegne als ein Zeugnis des Triumphes und des Untergangs vor.

Dazu sind Interessenten kostenfrei eingeladen. Anschließend besteht bis 18 Uhr die Möglichkeit, das Museum in der alten Mälzerei zu besichtigen. Das Faszinierende der Technik und Geschichte erlebbar zu machen und an der Lebens- und Arbeitswelt orientiert, spannend zu vermitteln und zu erklären ist das Anliegen des Museums. Es wird auch die Entwicklung Gothas von der Residenz- zur Industriestadt gezeigt.