Letzter Orgelplausch mit Schweizer Gast in Ballstädt

In der Kirche in Ballstädt spielt am 16. September Organistin Irene Roth-Halter (Archiv-Foto).

Ballstädt. Organistin Irene Roth-Halter spielt ein Konzert in der St.-Petri-Kirche in Ballstädt.

Das letzte Konzert der Reihe „4 nach 7“ des Kirchengemeindeverbands Fahner Land soll am Freitag, 16. September, stattfinden. Beginn ist 19.04 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Ballstädt. An der Ratzmann-Knauf-Orgel spielt Irene Roth-Halter Werke von Johann Pachelbel, Gustav Merkel, Joseph Rheinberger und weiteren Komponisten. Bei einem Imbiss und einem Glas Wein soll der Abend im Pfarrgarten ausklingen.

Irene Roth-Halter ist nach Angaben der Veranstalter Organistin an der St.-Stephans-Kirche in Konstanz und war bis 2020 Musikdozentin für Klavier und Orgel an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Als freischaffende Künstlerin gibt sie international Konzerte.