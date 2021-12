Gotha. Die Wölfiser lassen ihr Dorf Haus für Haus erstrahlen

Zum zweiten Mal laden in Wölfis leuchtende Adventsfenster zum Spaziergang durch den Ort ein. Die Premiere im vergangenen Jahr war auf große Resonanz gestoßen. Es habe schnell festgestanden, dass auch 2021 im Advent wieder Fenster in Wölfis leuchten sollen, berichtet Ursula Rolapp, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. „Es ist uns eine große Freude, dass sich auch in diesem Jahr viele Familien daran beteiligen und sich für ein lebendiges Wölfis engagieren.“ Es hätten sich mehr Wölfiser bereiterklärt, an der Aktion teilzunehmen, als bis Heiligabend erforderlich gewesen wären, sagt Gunar Rolapp.

Den Auftakt machte Falk Blüthner, Pfarrer im Ruhestand, am Pfarrhaus Wölfis. Er wurde unterstützt von den Adventsbläsern. Das soll so auch am dritten und vierten Advent praktiziert werden. Ansonsten gebe es kein Begleitprogramm, um wegen der Pandemie größere Ansammlungen zu vermeiden.

Bis Heiligabend kommt jeweils 18 Uhr ein weiteres Haus mit erstrahlten Adventsfenstern hinzu. Die Kirchgemeinde hat Listen im Ort ausgehängt, wo das der Fall ist. Diese Adventsfenster sollen dann täglich von 17 bis 21 Uhr leuchten. Abschluss bildet am Heiligabend die Crucis-Kirche mit einer Fensterkreation.