Liberaler Kreischef will offene Diskussion

Für die einen eine Katastrophe, für die anderen ein ersehnter Aufbruch, so schätzt der Kreisvorsitzende der FDP, Christian Döbel, das Stimmungsbild nach der überraschenden Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten ein. In jedem Fall habe sich für Liberale heute mehr geändert, als er sich hätte vorstellen können, berichtet er weiter. Er sei mehrfach auf der Straße angesprochen worden, was so sonst nicht passiere. Von Glückwünschen bis Verachtung sei alles dabei. Die Liberalen hätten jetzt Aufmerksamkeit. „Damit müssen wir verantwortungsvoll umgehen!“, ruft er seine Parteimitglieder auf. Er lädt ein, die neue Lage am Freitag, 7. Februar, im Gasthaus am Plan ab 19 Uhr zu diskutieren. Auch wer noch kein Parteibuch der FDP habe, könne teilnehmen.