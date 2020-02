Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Licht für die Stadt Waltershausen

Die Straßenbeleuchtung im Waltershäuser Ortsteil Schwarzhausen wird 2020 weiter erneuert. In den Bereichen „Am Langen Feld“, der Schulhöhle und der Kleinen Gasse sei sie desolat gewesen, wird berichtet. Es müssen die Erdkabel komplett und zum Teil die Straßenleuchten erneuert werden. Die Arbeiten wurden durch das Bauamt der Stadt Waltershausen ausgeschrieben. Die Kosten betragen rund 84.000 Euro. Im vergangenen Jahr wurde bereits mit den Arbeiten begonnen. In einem Teilabschnitt der Albrechtstraße in der Kernstadt muss die Straßenbeleuchtung aufgrund verschlissener Betonmasten erneuert werden. Die Kosten betragen 16.000 Euro. In diesem Jahr soll die Erneuerung fertig werden.