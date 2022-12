Lichterfest im Kurpark Bad Tabarz

Bad Tabarz. Bad Tabarz feiert am 13. Dezember den Tag der Lucia. Dazu soll der Kurpark in ein Lichtermeer verwandelt werden.

Der Theodor-Neubauer-Park soll am heutigen Dienstagabend in einem Lichtermeer versinken. Wie Kuramtsleiter Marcel Wedow mitteilte, ruft die Kurgemeinde ihre Bürger und Gäste auf, ab 17 Uhr in den Kurpark zu kommen.

Dabei sollten sie nicht vergessen ein Licht mitzubringen. Am 13. Dezember wird der Tag der Lucia begangen, in Skandinavien wird dabei das Licht gefeiert. Das soll nun auch ein Stück weiter südlicher der nordischen Länder gefeiert werden, nämlich in Bad Tabarz, so Wedow. Die Besucher werden auch gebeten sich einen Becher oder Tasse mitzubringen, denn zum Lichterfest gehören auch heiße Getränke dazu.