Ich fuhr und lief am Samstagnachmittag durch die Gothaer Innenstadt und angrenzende Gebiete und fand, man kann erschrecken, wie wenig Menschen auch bei gutem Wetter auf den Straßen sind. In der Woche, so hörte ich, soll das noch schlimmer sein. Das ist ja auch kein Wunder, denn auch in der Woche sind die meisten Geschäfte geschlossen und wer sonst in einem Büro in der Innenstadt arbeitet, ist wahrscheinlich im Home-Office. Und das Zuhause muss ja nicht ebenfalls in der Innenstadt sein.

