Liebe ist die Antwort

Wort zum Jahreswechsel: Gothas Superintendent Friedemann Witting über die Jahreslosung für 2024. Antwort auf die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“.

Friedemann Witting

Das Schöne an schlichten Antworten auf komplizierte Fragen, die komplexe Zusammenhänge betreffen, ist, dass man mit diesen Antworten tatsächlich durch sein Leben gehen kann und sie immer parat hat, ohne nachforschen, nachschlagen oder recherchieren zu müssen. Haben Sie sich vielleicht auch schon einmal Fragen „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ gestellt? Auf die allumfassende Antwort darauf stieß ich als Jugendlicher beim Lesen des Romans „Per Anhalter durch die Galaxis“, und ich bin dankbar, dass ich seitdem einem jeden Mitmenschen, der bei mir der Frage aller Fragen landet, die korrekte Antwort geben kann: 42!

Superintendent Friedemann Witting Foto: Wieland Fischer

Vermutlich ahnen Sie, dass ich mit dieser Antwort trotzdem praktisch recht selten wirklich hilfreich sein kann, so simpel sie ist. Dies ist das Problem schlichter Antworten, nach denen sich viele Menschen sehnen. Aber eine der großen Herausforderungen der Gegenwart besteht wohl darin, dass kaum etwas wirklich einfach oder eindimensional ist, dass alles mit allem zusammenhängt und dass wir oftmals alle Folgen unserer Entscheidungen gar nicht absehen können. Das verunsichert. Und viele empfinden es als attraktiv, wenn jemand ganz schlichte Angebote und Lösungen präsentiert, die kein weiteres Nachdenken erfordern.

Wir gehen nun in ein neues Jahr hinein und ahnen, dass Ungewissheit, Fragen und komplexe Probleme bleiben werden. Manchmal wissen wir nicht, was wir tun und wie wir entscheiden sollen. Das betrifft den Klimawandel genauso wie Konflikte in der Familie oder die Frage, welcher Partei oder welchem Kandidaten ich bei anstehenden Wahlen meine Stimme geben soll.

Glaube ersetzt nicht das Nachdenken

Nun könnte man meinen, dass der christliche Glauben ebenfalls Antworten anbietet, um uns durchs Leben zu helfen. Ich bin allerdings dankbar, dass mein Glaube nicht mein Nachdenken ersetzt. Er mutet mir zu, dass ich selbst verantworte, wie ich entscheide und was ich konkret tue. Allerdings, und das ist großartig, gibt er mir ein klares Kriterium an die Hand, an dem ich mich, meine Entscheidungen sowie alle Angebote, die mir gemacht werden, überprüfen kann. Die Jahreslosung für das Jahr 2024 formuliert dieses Kriterium wiederum ganz schlicht: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe! ( 1. Kor. 16,14)

An der Liebe soll ich alles messen und ausrichten. „Love is the answer!“, hätte Jesus wohl gesagt. Die Antwort auf alles, das Kriterium für alles ist … die Liebe.

Friedemann Witting ist Superintendent des Kirchenkreises Gotha.