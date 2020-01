Gotha. Der Komiker Michael Specht ist am Samstag mit seinem Humor-Programm in der Spielstätte des Kulturhauses zu Gast.

„Liebe nur“ wird im Gothaer Fundament gespielt

Das neue Humor-Programm von Michael Specht beim Kulturverein Art der Stadt in Gotha ist lustig und traurig: Der Komiker spielt „Liebe nur“ am Samstag im Fundament, der Spielstätte im Kulturhaus.

Micha ist Single, extrem schüchtern, aber Musiker und Komponist. Das sagt er jedenfalls. Zumindest hat er eine Gitarre und übt fleißig. Wie sonst soll er seine eigenen Lieder, die er eigentlich nur nach fünf Bier seinem Kumpel Mike vorspielt, unter die Leute bringen?

Mit Songs wie „Bummchen pflücken“, „Gorbitz im November“ oder „Liebe nur“ bekommen die Zuhörer einen intimen Einblick in die Gefühlswelt eines Menschen, der sich eher an den kleinen Dingen im Leben erfreut. Einem Menschen, dem man gern sein Ohr leiht, um ihm danach kurz über das fettige Haar zu streicheln. Der die Lachmuskeln strapaziert, aber auch die eine oder andere Träne kullern lässt, so die Ankündigung.

Michael Specht, in Sachsen-Anhalt geboren und in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, hat Schauspiel an der Hochschule Ernst Busch Berlin, studiert. Es folgten Engagements an Theatern wie der Landesbühne Sachsen-Anhalt und eigene Soloprogramme.

„Liebe nur“ mit Michael Specht: Samstag, 18. Januar, 20 Uhr im „Fundament“, Kulturhaus Gotha. Karten gibt es an der Abendkasse.