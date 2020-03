Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Finos Frauchen kann sich wegen Krankheit nicht mehr um in kümmern. Seit fünf Monaten ist er im Tierheim in Gotha-Uelleben.

Liebenswerter Fino sucht dringend neue Menschenfreunde

In unserer heutigen Folge wollen wir nochmals den Beagle-Mischling Fino in den Fokus der Aufmerksamkeit stellen. Fino wurde 2012 geboren und kam im September 2019 in die Arche Noah, weil sein Frauchen erkrankt ist und sie sich nicht mehr um ihn kümmern konnte. Er lebte mit seiner Besitzerin in einer Wohnung und hatte die ganze Aufmerksamkeit seines Frauchens. Das gefiel ihm natürlich sehr.

Nun muss Fino seit fünf Monaten im Tierheim mit viel weniger Zuwendung auskommen. Die wenigen Mitarbeiter haben einfach nicht genug Zeit, der Liebebedürftigkeit aller gestrandeten Tierseelen gerecht zu werden. Fino leidet darunter sehr und es wäre für ihn wichtig, wieder eigene Bezugspersonen zu haben.

Fino ist ein liebenswerter, netter Hund, der auch gut in eine Familie mit Kindern passen würde. Seine Größe, sein Wesen – alles passt gut als Familienhund. Natürlich würde er sich auch bei einem Ehepaar oder einer Einzelperson wohlfühlen. Hauptsache, es sind Menschenfreunde, die für ihn da sind.

Seine ehemalige Besitzerin gab an, dass Fino auch ohne Weiteres allein in der Wohnung bleibt. Natürlich muss er sich im neuen Zuhause erst einmal einleben. Fino sehnt sich danach, wieder anzukommen. Natürlich ist er stubenrein. In der Arche Noah kann er mit jedermann Gassi gehen und ist glücklich, dem Tierheimalltag und dessen Geräuschkulisse wenigstens vorübergehend zu entkommen. Es wäre schön, wenn er die zweite Hälfte seines Lebens wieder liebevoll in einem Hunde-Mensch-Rudel geborgen wäre.

Für den älteren, kranken Kater, den wir vergangene Woche vorgestellt haben, hat sich leider kein Besitzer gemeldet. Wenn es ihm wieder richtig gut geht, würde auch er gern wieder in die Freiheit. Interessenten sind immer willkommen im Tierheim.

Weitere Infos gibt es im Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/75 54 25.