Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Die freundliche junge Hündin Anka wurde vom Veterinäramt in die Arche Noah in Gotha-Uelleben eingewiesen.

Liebenswertes Riesenbaby sucht Bernhardiner-Freunde

Die vor einer Woche vorgestellte Katze Cilla hatte bisher leider kein Glück. Für sie hat sich noch niemand interessiert. Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß ist sich allerdings sicher, dass die Katzendiva noch ihre neuen Menschen finden wird.

Liebes Hundekind mit sanften Augen

Heute soll ein großes, liebes Hundekind mit sanften Augen vorgestellt werden. Die Bernhardinerhündin Anka kam Mitte Dezember aus einer schlechten Haltung in die Arche Noah. Anka wurde im Juni 2019 geboren und ist noch ein ungestümes Hundekind, aber sehr liebenswert.

Sie hat in ihrem bisherigen Leben noch nicht viel gelernt. Es lässt sich aber schon erkennen, so Kathrin Matthieß, dass Anka gerne lernt und ihren Menschen gefallen möchte. Sie geht schon relativ gut an der Leine und achtet auf Kommandos. Da muss sie natürlich noch viel lernen, denn wenn sie erst ausgewachsen ist, besitzt sie viel mehr Kraft als ihr menschlicher Begleiter.

Zuverlässige und liebevolle Hunderasse

Über den Charakter von Bernhardinern kann man nur Gutes lesen. Sie gelten als zuverlässig, liebevoll und sanftmütig, auch zu Fremden. Etwas dickköpfig können sie sein, aber wer ist schon perfekt. Bernhardiner brauchen engen Kontakt zu ihren Menschen und der Familie. Leider hat das die junge Hündin bisher noch nicht erfahren dürfen. Freudig kommt sie auf jeden Menschen zu und holt sich Streicheleinheiten.

Für Anka wird ein Zuhause gesucht, wo sie alles bekommt, worauf sie bisher verzichten musste und was so wichtig ist für ihr weiteres Hundeleben. Sie soll erfahren, dass ein Menschenrudel ihr Liebe, Geborgenheit und Sicherheit gibt. Dann kann sie in ein glückliches Hundeleben starten. Anka kann ein ganz toller Familienhund werden, wenn man ihre Kraft immer im Fokus behält.