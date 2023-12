Lions-Kalender Gotha: Diese Nummern haben gewonnen 

Gotha Seit dem 1. Dezember öffnen sich Türchen des Adventskalenders vom Lions-Club Gotha. So auch am 8. Dezember. Hinter jedem Türchen warten Gewinne.

Auch in diesem Jahr hat der Lions-Club Gotha einen Adventskalender herausgebracht, bei dem hinter jedem Türchen ein Gewinn versteckt ist. Folgende Losnummern gewinnen am 8. Dezember im Adventskalender der Lions Gotha:

1240 (Honig),

1271 (fränkische Weinkiste),

1036 (Messer-Set),

1874 (Gutschein),

1329 (Drogerie-Gutschein).

120 Gewinne im Gesamtwert von rund 6200 Euro versprechen die Initiatoren. Hauptpreis ist am 24. Dezember ein Elektroroller. Tablets und ein Saugroboter sind ebenfalls im Lostopf. Die Preise stehen zur Abholung in der Tourist-Information Gotha am unteren Hauptmarkt bereit. Der Erlös der Aktion kommt in diesem Jahr dem Volleyballclub Gotha und dem Marineclub Gotha zugute. red