Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Livemusik im frisch sanierten Saal in Ballstädt

Ihren ersten großen Auftritt hatten Jonathan Schilder, Lennard Ritter, Jaunes Ritter, Louis-Joel Kleiber als Band Update am vergangenen Samstag auf der Bühne des Kulturhauses in Ballstädt. Ihr Musiklehrer Jürgen Bäzol (hinten) stand mit auf der Bühne. „Rock of the Generations“ – zeitlose Songs der Musikgeschichte aus den 1950er- bis 1980er- Jahren, hieß es. Bei diesem Konzert der Generationen spielten anschließend die Bands Carry on und The Polars. Es war die erste Veranstaltung in dem frisch sanieren Saal.