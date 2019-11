Lob der praktischen Erfahrung

Am Mühlgrabenweg in Gotha, kurz vor dem Busbahnhof, hängt ein riesiges Plakat, darauf ist ein Kindergesicht abgebildet und ein Spruch: Ich soll mein Spielzeug teilen, während ihr ein Auto für euch allein benutzt. So oder ähnlich lautet die Botschaft, die da vom Plakat herab einem Kind in den Mund gelegt wird und wohl irgendetwas zu Ausdruck bringen soll. Vor allem, so mein Eindruck, geht es um das Erzeugen von Schuldgefühlen.

Wer Geld und Zeit für solchen Unsinn hat, werde ich sicher noch heraus bekommen. Aber zu glauben, das Kind wisse nicht, warum Vater oder Mutter allein im Auto fahren müssen, das kann nur von einem Theoretiker kommen, der entweder seinen Arbeitsplatz direkt neben seiner Wohnung hat oder in einem so gut vom öffentlichen Personennahverkehr erschlossenen Ballungsraum lebt, dass er sich die hohen Kosten für den Pkw sparen kann. Viele brauchen den Pkw auch während ihrer Arbeitszeit. Der Junge hätte früher überhaupt kein Spielzeug gehabt, wenn der Vater nicht zur Arbeit gefahren wäre. Und oft funktioniert es eben mit der Fahrgemeinschaft nicht, wenn andere weit weg wohnen oder der tägliche Zeitplan eng ist. Heutzutage fahren Mutter und Vater zur Arbeit, weil sonst das Einkommen nicht reicht. Offenbar ist der Schöpfer dieser Plakat-Idee auch nicht fähig, über seinen Tellerrand zu sehen.