Lob für neu verlegtes Pflaster am Hauptmarkt in Gotha

Gotha. Die Hauptmarkt-Sanierung soll am 10. Dezember 2021 abgeschlossen werden.

Der Gothaer Hauptmarkt ist noch eine Baustelle, bereits gepflasterte Flächen sind abgesperrt. Doch wie es sich darauf gehen lässt, findet jetzt schon Anerkennung. Selbst über die abgeschliffenen Steine des alten Pflasters, etwa auf dem unteren Hauptmarkt verlegt, lasse es sich viel besser gehen, als vorher, wie es noch am Brühl der Fall ist, hieß es dazu am Donnerstag zum jüngsten Baustellen-Stammtisch, drei Monate vor der Eröffnung des Platzes. Die soll am 10. Dezember erfolgen.

Ein Manko ist dennoch aufgetreten. Bei Starkregen werden insbesondere unter Dachtraufen Fugen zwischen den Pflastersteinen ausgeschwemmt. Sie sollen neu versiegelt werden, kündigt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) an. Noch vor der Freigabe werden Pflastersteine, an denen Ecken abgebrochen sind, ausgewechselt. Derartige Schäden gebe es auch bei neuen Pflastersteinen, merkt dazu Hauptmarkt-Planer Heiko Donath an.

Während auf dem oberen Hauptmarkt noch mit schwerem Gerät gearbeitet wird, werden an Häusern Tafeln mit deutschen und englischen Textfassungen zu deren Geschichte angebracht. Nur an acht Gebäuden nicht. Deren Hausbesitzer haben dazu ihre Einwilligung nicht gegeben.

Im November soll Bäume am oberen Hauptmarkt gepflanzt, die Sitzbänke dort aber erst im kommenden Frühjahr aufgestellt werden – wenn der Winter vorbei ist.