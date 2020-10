Vor 70 Jahren, am 1. Juli 1950, erfolgte die Eingemeindung der Dörfer Langenhain, Wahlwinkel und Schnepfenthal-Rödichen in die Stadt Waltershausen. Diese alte Landgrafenstadt fand bereits anno 1209 Erwähnung und das dazugehörige Schloss Tenneberg galt jahrhundertelang als wichtiges Zentrum der Verwaltung im Gothaer Land.

Diese Eingemeindung stärkte damals nicht nur die Wirtschaft der Region, sondern auch den Tourismus, denn immerhin kamen in jener Zeit pro Jahr schon etwa 12 000 Feriengäste in die Stadt und deren Ortsteile. Sie vergrößerte auch die Stadt auf eine Fläche von über 32.000 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl stieg damals auf rund 14.000. Obwohl die Orte Fischbach, Schmerbach, Schwarzhausen und Winterstein seit 2014 ebenfalls zu Waltershausen gehören, hat die Stadt derzeit nur etwa 12.800 Einwohner.

Bohnenwachs, Lederfett und Kerzen wurden in Waltershausen produziert

Waltershausen war einst als Chemie- und Puppenstadt weltbekannt. Die Gummi-, Fahrzeug- und Schmuckindustrie hatte wesentlich zum Bekanntheitsgrad beigetragen.

Schloss Tenneberg, in dessen altehrwürdigen Mauern sich ein Museum zur Stadt- und Industriegeschichte sowie zur Puppen- und Spielzeugherstellung befindet. Foto: Heiko Stasjulevics

Aber auch in anderen Branchen glänzte die Stadt einst in der Region. Das meiste davon ist im Verlaufe der Jahre auf der Strecke geblieben, konnte sich unter den damaligen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht weiter entwickeln. Einige Beispiele hierzu: Bereits 1959 wurde von einigen dort ansässigen Wirtschaftsunternehmen eine Chemiefabrik begründet, in der man für die Region Bohnerwachs, Lederfett, Wagenschmiere, Altar-, Zier- und Haushaltskerzen produzierte.

Der damalige Volkseigene Betrieb (VEB) Orthopädiewerk glänzte als Spezialfabrik für orthopädische Fußeinlagen, „handgewalkte Blanklederdecken“ und handgefertigte Metallstützfedern. Fast alles wurde manuell hergestellt und war begehrt. Die Möbelfabrik Waltershausen setzte nach der Überführung in Volkseigentum die spezialisierte Produktion von Küchen- und Schlafzimmermöbeln fort – im Jahr 1953 entstand sogar ein zweites Werk.

Aus Abfällen der Schuhfabrik entstehen Handtaschen

Im April 1949 hatte die Ortsgruppe der Volkssolidarität einen Kleinlederwarenbetrieb als soziale Einrichtung gegründet. Aus Abfällen der Schuhfabrikation der DDR entstanden Kleinlederwaren wie Hand- und Schlüsseltaschen. Meist waren es Frauen, die zum Teil auch in Heimarbeit in der Produktion gearbeitet haben. Nach der Fusion mit einem Textilbetrieb stellte man ab 1953 dort auch Arbeitsbekleidung, Trainingsanzüge und Untertrikotagen her.

Die evangelische Stadtkirche „Zur Gotteshilfe“ in Waltershausen beherbergt die größte Barockorgel Thüringens. Foto: Heiko Stasjulevics

1951 wurden die städtischen Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe ins Leben gerufen. Der dazugehörige Wasserwirtschaftsbetrieb ließ neue Tiefenbohrungen am Schafteich und Striemelsberg vornehmen, um den gestiegenen Bedarf an Trink- und Industriewasser zu decken.

Mitte der 1960er Jahre 19 private Industriebetriebe in Waltershausen

In der Folge musste das gesamte Wasserversorgungsnetz erweitert und erneuert werden, denn nun reichte das Leitungsnetz bis Tabarz, Winterstein, Schmerbach und Schwarzhausen. Im Juli 1952 betonte SED-Parteichef Walter Ulbricht: „Was die Mittelschicht betrifft, so haben wir entgegen den Behauptungen des Gegners nicht die Absicht, den Weg der Enteignung der kleinen Privatunternehmer zu beschreiten, da wir nicht gewillt sind, dem Staate unnötig die Last des Unterhaltes dieser Schichten und die Funktionen, die sie gegenwärtig in der Gesellschaft ausüben, aufzubürden.“ Auch neun Jahre später beteuerte er, „dass niemand die Absicht hat, eine Mauer zu errichten...“. Bekanntlich kam alles anders.

Mitte der 1960er Jahre gab es in Waltershausen noch 19 private Industriebetriebe, 348 Handwerks- und Kleinindustriebetriebe sowie 213 Firmen im gewerblichen Handel. „Die Struktur der privatkapitalistischen Kleinbetriebe hat sich seit dem fünften Parteitag der SED grundlegend geändert“, schrieb Paul Gerhard Esche in seiner Chronik Waltershausen von 1969.

Der historische Markt mit dem Brunnen, „Muschelminna“ genannt. Foto: Heiko Stasjulevics

So arbeiteten in jenem Jahr 1160 Personen in 19 Betrieben mit staatlicher Beteiligung, darunter bekannte Firmen wie die Bruno Schmidt Kommanditgesellschaft (KG), Gummi- und Celluloidwaren-Fabrik; die Adolf Hülß KG, Hersteller der beliebten Hartplastik-Babys „Mein Nesthäkchen“; die König & Wernike KG, Fabrik der Puppen „Mein Stolz“ und die Otto Volkmar KG, Puppenfabrik, mit den beliebten Fernsehpuppen Sandmann, Pittiplatsch, Schnatterinchen und die Mäuse Fix und Fax. Karl Ribarsch produzierte Plastikspielzeug und die Kari-Großblock-Baukästen. Bei Karl Lukesch wurden Regen- und Lodenmäntel mit hohem Exportanteil in die Sowjetunion hergestellt. Weiter gab es die Lackfabrik Fritz Staaman; Max Krautwurm, Hoch-, Straßen- und Tiefbau und Hans Jahn, Technische Werkstätten mit Drahtreifen für Kinderwagen und Roller.

Frieda Schmid „Rutina-Miederwarenfabrik“ konnte 1966 bereits ihr 40-jähriges Jubiläum begehen. Anno 1954 bestand ihr Sortiment aus Büstenhaltern, Stillbüstenhaltern sowie Kinderstrumpf-Gürteln. Diese wurden im Volksmund „Leibchen“ genannt, und waren sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen überaus unbeliebt.