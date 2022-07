Löfflerschule in Gotha feiert Schulfest

Gotha. Kinder und Gäste erwarten viele Überraschungen in Gothas Europaschule.

Ein Schulfest wird in Gotha an der Europaschule „Josias Friedrich Löffler“ gefeiert. Der Vorstand des Löfflervereins und das Team der Erzieher und Lehrer der Löfflerschule laden dazu am Freitag, 8. Juli, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein. Nach zweijähriger Pause könne endlich wieder ein Schulfest ausgerichtet werden. Viele Überraschungen erwarten die Kinder und Gäste, kündigt die Stadtverwaltung Gotha an. Neben der traditionellen Tombola mit tollen Preisen, gibt es unter anderem eine Seifenblasenstation, einen Wasserparcours, einen Kletterturm, Torwandschießen, Tanzen, Glitzertattoos und viele verschiedene Bastelangebote. Natürlich werde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es sind alle ehemaligen, zukünftigen und jetzigen Schüler sowie deren Eltern herzlich eingeladen.