Löschdecken für freiwillige Feuerwehren im Kreis Gotha

Bei der Übergabe von zehn Löschdecken an die Feuerwehren im Kreis Gotha in Schwabhausen wurde demonstriert, wie dieses Hilfsmittel beim Brand eines E-Autos eingesetzt werden kann.

Schwabhausen. Einsatz soll bei Brand von Elektroautos hilfreich sein.

Zehn Pkw-Löschdecken sind am Freitag vom Kreisfeuerwehrverband Gotha in Schwabhausen an freiwillige Feuerwehren übergeben worden. Jeder der fünf Brandabschnitte im Landkreis Gotha erhält zwei dieser Decken. Finanziert wurden sie von der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha, die über die Übergabe informierte.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Gotha, Klaus Steffen, bedankte sich für die Unterstützung. „Mit den Pkw-Löschdecken schließen wir eine Lücke in der Brandbekämpfung. Zunehmend sind hybride und elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Im Brandfall können die Löschdecken schnell und effektiv zur Brandbekämpfung eingesetzt werden“, erklärte er.

Mit der Decke wird dem Feuer der Sauerstoff entzogen

Wie die Löschdecke funktioniert, zeigten zwei Feuerwehrmänner aus Schwabhausen. Sie zogen die Löschdecke komplett über ein Fahrzeug. So könnten beim Brand eines Autos dem Feuer der Sauerstoff entzogen und die Rauchbildung eingedämmt werden. In Kombination mit einem Hydroschild, mit dem eine Wasserwand erzeugt werden kann, sei es möglich, einen Brand effektiv zu bekämpfen. Die Löschdecken würden eine vergleichsweise schnelle, leichte und kostengünstige Variante zur Feuerbekämpfung bei E-Autos darstellen, zumal sie wiederverwendbar sind.

Claudia Hemmling von der Regionalstiftung betonte bei der Übergabe die Bedeutung der Feuerwehren im Landkreis Gotha. „Die Kameraden leisten einen unschätzbaren Dienst für die Bevölkerung. Daher ist es uns ein wichtig, die Feuerwehren auch weiterhin finanziell zu unterstützen“, sagte sie.