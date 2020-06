Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Loslassen

„Das habe ich mir vom Munde abgespart“, so beginnt eine ältere Frau, als sie auf ein kostbares Möbelstück zeigt. Jeder von uns könnte sicherlich seine eigene Geschichte erzählen, zu welchen Entbehrungen man bereit war. Für meine Fotoausrüstung habe ich als Jugendlicher viele Monate Zeitungen ausgetragen. Als ich endlich die große Summe im Fotogeschäft auf den Tisch legte, tat mir jeder Geldschein weh, denn er erinnerte mich, wie viele Stunden ich dafür durch Regen und Wind ging. Ja so ist es, gerade weil wir mit solchen Dingen eine Geschichte verbinden, sind wir mit ihnen auf besondere Weise verbunden. So sehr uns die Verbundenheit mit einer Sache beflügeln kann, so schwer kann uns der Verlust zu Boden drücken. Mit großem Schmerz müssen wir dann erkennen, wie sehr wir uns doch an diesen Gegenstand oder ein Hobby gebunden haben.

Die Bibel berichtet davon, dass wir Menschen uns so stark an irdische Dinge binden, seitdem wir das Himmlische – also die Beziehung zu Gott – losgelassen haben. Doch alles Irdische geht kaputt. Jesus möchte nicht, dass wir mit diesem Irdischen kaputt gehen, sondern er möchte, dass wir leben, hier und jetzt und in Ewigkeit. Im Glauben dürfen wir in Freiheit schweben.

Der Apostel Paulus macht uns Mut zum Umdenken, indem er sagt: „Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte.“ Und ich möchte ergänzen: Lasst euch auch nicht gefangen nehmen von Dingen oder selbst dem schönsten Hobby.

Ich gehe gerne in Kletterparks, in manchen gibt es Freifallelemente, bei denen man sich mit einem senkrechten Seil verbinden kann, um dann langsam in die Tiefe zu gleiten. Doch es nützt nichts, wenn man nicht die sichere Plattform loslässt. Jedes Mal erlebe ich auf diesen Plattformen Menschen, die so gerne das Gefühl des freien Schwebens erleben möchten, doch sie ringen endlos mit sich. Glauben Sie mir, ich habe noch keinen getroffen, der nach dem Sprung meinte, dass es besser gewesen wäre, sich oben festzuhalten. Auch ich durfte im Kletterpark erfahren, dass erst im Loslassen der Plattform und die Bindung an das Seil eine unbeschreibliche Freiheit im sanften Hinabgleiten erlebt werden kann. Jesus Christus ist für mich zu so einem Seil Gottes geworden. In der Bindung an ihn, kann ich Freiheit erleben. So vieles darf ich in dieser Welt genießen und mich daran freuen, aber nichts soll mich festhalten und mich daran hindern, die Freiheit des Glaubens zu erfahren. Doch die erfahre ich erst, wenn ich loslasse.