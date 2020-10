Lottomittel für Brauchtumspflege in Friedrichroda und Hausen

Mit fast 12.000 Euro fördert der Freistaat nun zwei Vereine im Landkreis Gotha. Der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) übergibt in dieser Woche unter anderem einen Lottomittelbescheid über 8791,61 Euro an den Verein der Thüringer Bergteufel in Friedrichroda. Mit dem Geld soll dem Verein um das Bergtheater in Friedrichroda die Anschaffung von Licht- und Tontechnik ermöglicht werden.

Von den Lottomitteln profitieren außerdem die Mitglieder des Heimat- und Feuerwehrvereins Hausen. Mit 3000 Euro wird die Neugestaltung der Außenanlage des Vereins bezuschusst. Der Verein hat sich die Förderung des traditionellen Brauchtums und des Denkmalschutzes sowie die Belebung des dörflichen Miteinander zur Aufgabe gemacht.