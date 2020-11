Ministerpräsident Bodo Ramelow (links) und der Kirchenmann Heinrich Bedford-Strohm diskutieren vor Publikum in der Gothaer Augustinerkirche.

Gotha. Der 500. Jahrestag des ersten Erscheinens der Lutherschrift „Von der Freiheit des Christenmenschen“ wird in der Residenzstadt begangen.

Lutherschrift in Gotha geehrt

Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) diskutierten in der Gothaer Augustinerkirche am 31. Oktober über die Lutherschrift „Von der Freiheit des Christenmenschen“ im 500. Jahr ihres Erscheinens. Der Mitschnitt wird am 8. November im Deutschlandradio Berlin gesendet.