Mädchen läuft auf Straße und wird schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind kam es am Freitagnachmittag in der Straße Vordorf in Eberstädt im Landkreis Gotha.

Eine 51-jährige Smart-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Sonneborn. Auf Höhe der Einmündung Neue Straße trat laut Polizei plötzlich ein sieben Jahre altes Mädchen auf die Straße.

Die Smart-Fahrerin konnte die Kollision nicht mehr verhindern, das Kind wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

