Mädchen vor Schule angefahren und verletzt – Zeugen gesucht

Ohrdruf. Vor einer Schule in Ohrdruf ist ein Mädchen von einem Auto angefahren und verletzt worden, das Fahrzeug fuhr anschließend davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Unfall hat am Montagmorgen ein Unbekannter mit einem Auto eine 15-Jährige vor einer Schule in Ohrdruf (Landkreis Gotha) angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei das Mädchen gegen 7.15 Uhr beim Überqueren der Trinitatisstraße von einem zurücksetzenden Pkw erfasst worden, der im Bereich der Schule geparkt hatte. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die 15-Jährige leichte Verletzungen am Bein. Ob es sich beim Fahrer des unbekannten Fahrzeugs um einen Mann oder eine Frau handele, sei derzeit noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden.

