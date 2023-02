Männerballetts touren durch den Kreis Gotha

Kreis Gotha. Mit Weiberfasching beginnen im vielerorts die tollen Tage. Die Gothaer Karneval-Gemeinschaft stürmt das Rathaus.

Am Donnerstag, 16. Februar, beginnen die tollen Tage. Die werden im Landkreis Gotha vielerorts mit Weiberfasching eingeläutet; in Gotha mit dem Sturm aufs Rathaus, Beginn: 16 Uhr. Bereits am Vormittag heißt es in den Amtsstuben: Schlips ab!

Für 9 Uhr hat sich die Kartoffelschälstaffel der Gothaer Karneval-Gemeinschaft (GKG) im Landratsamt angekündigt, um die Zeichen der Männlichkeit zu stutzen. Auch die Damenriege des Hörselgauer Carneval-Clubs hat sich dazu angemeldet. Mit weiteren weiblichen Abordnungen zum Schlipsschnitt ist zu rechnen. Schließlich gab es den unmittelbaren Kontakt beim Mummenschanz die vergangenen zwei Corona-Jahren nur mit Abstand oder gar nicht.

Nach Ende der Pandemie ist beim Weiberfasching im Landkreis Gotha ein deutlicher Zulauf zu spüren. Jubiläen gibt es obendrein.

Der Weiberelferrat des Friemarer Carnevalvereins, die Schnapsdrosseln, werden in diesem Jahr rund – 20 Jahre. Am Donnerstagabend wollen sie das ausgiebig im Schenkssaal Friemar feiern. Beginn ist 20.11 Uhr.

Zur gleichen Zeit legen auch die närrischen Weiber in Wechmar und Wandersleben los. Bei den Wechmarern schwingt der Früchte-Elferrat dann das Zepter. Beim WNC führt nun die zweiten Damen-Generation das Regiment, die Glittergirls. Die Frauen des Showballetts werden den legendären Weiberfasching in Wandersleben ausrichten. Sie haben den Staffelstab von den Gründerinnen, der FCKW-Staffel, übernommen. Auch in Hörselgau ist Weiberfasching im Kulturhaus seit Jahren gute Karneval-Tradition, in der Stadthalle Gotha bei der GKG ebenso.

Glittergirls haben Zepter von FCKW-Staffel übernommen

Den Auftakt dazu hat es im Landkreis Gotha bereits in den vergangenen zwei Wochen gegeben, Eschenbergerinnen und Ohrdruferinnen sind vorgeprescht. Eschenbergens Närrinnen hatten am 28. Januar mit ihrem 21. Weiberfasching vorgelegt. Vorfristig, weil ihr Männerballett eine Zugnummer ist, in Narrhallas gefragt und gerne gesehen ist. Längst ist die Weiberfastnacht im Landkreis Gotha nicht mehr auf den Donnerstag vor Rosenmontag festgeschrieben. Am Freitag, 17., setzen die Herrenhöferinnen oder Schönauerinnen, die vom vor dem Walde, das verrückte Treiben fort.

Mathias Köhler, Chef des Wechmarer Carneval-Vereins (WCV), stellt fest, dass Männerballetts bei der närrischen Weiberwelt dann Hochkonjunktur haben, wenn sie auf Reisen gehen, mehrere Auftritte an verschiedenen Orten an einem Abend absolvieren: „Das ist schon irre.“

Am vergangenen Freitag beim Weiberfasching des OCV in der Goldberghalle Ohrdruf etwa haben sich Männerballetts aus dem Landkreis auf der Bühne sprichwörtlich die Klinke in die Hand gegeben. Das habe sich mittlerweile derart etabliert, dass dem andere Vereine nacheifern. Selbst die Friemarer Herrenriege sei dann nicht zu bremsen. Nach dem Auftritt in der eigenen Narrhalle gehe sie in die Fremde. Zu sehen und zu erleben am Weiberfastnacht-Donnerstag, 16. Februar.