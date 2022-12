Märchenhafter Winter rund um den Inselsberg

Bad Tabarz. Thomas Hönicke aus Goldbach hat zauberhafte Impressionen aus Eis und Schnee im Gothaer Land festgehalten.

Der Inselsberg in Schnee und Eis. So stellt sich die Szenerie rund um den Gipfel jetzt dar. Zauberhafte Winterimpressionen hat unser Leser Thomas Hönicke aus Goldbach am Dienstag bei dem klaren, frostigen, traumhaften Winterwetter mit seiner Spiegelreflexkamera eingefangen. Eine märchenhafte Winterlandschaft habe ihn beim Besuch auf dem Inselsberg umfangen.

Einige von den wunderschönen Motiven habe er festgehalten. „Nicht immer hat man Glück, so einen sonnigen, verschneiten, wenn auch eiskalten Tag, mit einer fantastischen Fernsicht zu erwischen“, freut sich Thomas Hönicke über diese fabelhafte Winterwelt. Wir geben seine Eindrücke gerne weiter.