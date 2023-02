Märchenwanderung im Lauchagrund

Bad Tabarz. Vielfältige Ferienangebote gibt es in Bad Tabarz.

Das Kuramt Bad Tabarz hat für die Winterferien verschiedene Veranstaltungen vorbereitet. Am Donnerstag, 16. Februar, beginnt um 10 Uhr am Wandertreff am Kukuna eine Märchenwanderung, die mit den Sagen und Mythen des Lauchagrundes bekannt machen wird. Dieser war auch Drehort für den Märchenfilm „Das kalte Herz“ aus dem Jahr 1950. Kinder zahlen zwei, Erwachsene fünf Euro. Anmeldungen sind in der Touristinformation unter der Telefonnummer: 036259 / 5600 möglich.

Einen Tag später, am 17. Februar, 14 Uhr, wird in den Betrieb Kellner Steckfiguren zu einer Museumsführung über die Geschichte des Spielzeugherstellers mit Firmeninhaber Hans-Georg Kellner eingeladen. Treffpunkt ist die Langenhainer Straße 26.