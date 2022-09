Märsche und Polkas im Spiegelsaal beim Festkonzert in Gotha

Gotha. Das Thüringer Polizeiorchester spielt ein kostenloses Festkonzert auf Schloss Friedenstein. Interessierte sollten sich jetzt anmelden.

375 Jahre Forschungsbibliothek in Gotha werden am Samstag, 17. September, 15 Uhr, mit einem Festkonzert im Spiegelsaal auf Schloss Friedenstein gewürdigt. Das Thüringer Polizeiorchester spielt Märsche, Tänze und Festmusiken des Gothaer Hofkapellmeisters Johann Heinrich Walch und weiterer Thüringer Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts unter dem Titel „Historische Militär- und Hofmusik neu entdeckt“. Wer dabei sein will, kann sich noch bis 16. September anmelden.

Jeder Hof unterhielt im 18. Jahrhundert eine eigene Kapelle, die überwiegend aus Blasinstrumenten bestand. Dafür komponierten die jeweiligen Hofkomponisten zahlreiche Werke, von denen viele heute aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden sind.

Bisher unveröffentlichte Kompositionen werden aufgeführt

Das Polizeiorchester Thüringen macht unter der Leitung von Christian Beyer als einziges professionelles Blasorchester des Freistaats solche Originalkompositionen für Blasorchester am historischen Ort erfahr- und erlebbar.

Im Zentrum des Festkonzerts steht das Oeuvre des Gothaer Hofkapellmeisters Walch, der als Reformator der höfischen Militärmusik mit europäischer Strahlkraft gilt. Er diente sowohl unter Herzog Friedrichs I. von Sachsen-Gotha-Altenburg als auch unter Herzog I. von Sachsen-Coburg und Gotha bis 1845 am Hof zu Gotha als Kammermusiker. Seine Kompositionen stammen aus bislang unveröffentlichten Originalquellen und werden erstmals wieder aufgeführt. Auf dem Programm stehen außerdem Werke des „Meininger Mozarts“ Carl Andreas Göpfert sowie von Josef Gung’l. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.

Anmeldung bis 16. September unter Telefon: 0361/7375530 oder per E-Mail an veranstaltungen.fb@uni-erfurt.de