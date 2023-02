Mäzenin der Künste und Ziehmutter

Gotha. Der Todestag der letzten Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg jährt sich zum 175. Mal.

Am 22. Februar vor 175 Jahren verließ mit Karoline Amalie die letzte Herrscherin aus dem alten, von Ernst dem Frommen begründeten Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg die irdische Bühne.

Als gebürtige Prinzessin von Hessen-Kassel wurde sie in zweiter Ehe 1802 Gemahlin des facettenreichen Herzogs August (reg. 1804-1822), dessen Kunstleidenschaft bis zum 19. Februar im Herzoglichen Museum betrachtet werden konnte. Eigene Mutterfreuden blieben ihr zwar verwehrt; sie kümmerte sich aber liebevoll um Luise, Tochter ihres Gemahls aus erster Ehe mit der gleichnamigen Luise von Mecklenburg-Schwerin, die kurz nach der Geburt ihrer Tochter starb. Die Sorge um die kleine Luise wurde Karoline Amalie Ersatz zur allmählich erlöschenden Beziehung mit ihrem skurrilen Gemahl, die jedoch bis zu seinem frühen Tode mit 49 Jahren von Respekt und Toleranz geprägt blieb.

Herzogin Karoline Amalie, Gemälde 1804 von Joseph Grassi. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein

Karoline Amalie war eine leidenschaftliche Musikliebhaberin. Sie setzte sich zum Beispiel für Louis Spohr ein, der von 1805 bis 1813 als Konzertmeister am Hofe wirkte. Außerdem hatte sie einen ausgeprägten Wohltätigkeitssinn, unterstützte nicht nur im Hungerjahr 1817 notleidende Bürger. 1824 begründete sie die nach ihr benannte Karolinenschule, in der Töchter minderbemittelter Eltern unterrichtet und auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet wurden. Die ebenfalls von ihr ins Leben gerufene Karolinenstiftung unterstützte Arme und gewährte Stipendien für Gymnasiasten.

Gemahl August hatte ihr noch im Jahr vor seinem Tod Schloss Friedrichsthal mit Garten und Orangerie sowie das Winterpalais (heute Stadtbibliothek) und das Teeschlösschen geschenkt und damit ihre eheliche Verbindung und gleichsam auch ihr mäzenatisches Wirken gewürdigt.

In einem Brief, den Karoline Amalie kurz nach Tode ihres „Liebden“ August an einen Verwandten schrieb, drückte sie ihren Kummer aus: „Sie haben keinen Begriff von der Traurigkeit, die hier allgemein herrscht, und Sie würden gewiß das sonst so angenehme, frohe Gotha, gar nicht wiederkennen, alles höret auf … Der Friedenstein wird ganz verödet dastehen – dieser gewährt einen sehr traurigen Anblick, da man ihn überall, wo man hinblickt, sieht …“

Besuch für Karoline Amalie vom englischen Königspaar

Besondere Zuneigung galt dem zweiten Sohn ihrer Stieftochter Luise (1801-1831). Es war Albert (1819-1861), der als Prinzgemahl der gleichaltrigen englischen Queen Victoria (1819, reg. 1837-1901) in London wirkte, auch als Initiator der ersten Weltausstellung 1851. An ihrem Lebensabend erlebte Karoline Amalie noch eine besondere Beglückung: Das Königspaar kam 1845 zu Besuch.

Die Privilegirte Gothaische Zeitung schrieb: „Der Einzug war ebenso festlich wie rührend, denn jeder Gothaner freute sich herzinnig des Glückes, dessen die hochverehrte edle Fürstin, die verwitwete Herzogin Caroline Amalia theilhaftig werden sollte, die erhabene Gemahlin Ihres heißgeliebten Enkels, des Prinzen Albrecht, in ihre mütterlichen Arme zu schließen.“

Drei Jahre später starb Karoline Amalie 77-jährig im Winterpalais. An der Seite ihres Gemahls wurde sie auf der Begräbnisinsel im Parkteich des Gothaer Schlossparks bestattet.

Heute erinnert im Stadtbild nichts mehr an die verdienstvolle Gothaerin. Der noch zu Lebzeiten nach ihr benannte Karolinenplatz wurde zu DDR-Zeiten in Leninplatz umbenannt und heißt heute Ekhofplatz, wohl weil in der Nähe im Jahre 1840 das Hof-Theater eingeweiht wurde. Lediglich bei speziellen Sonderführungen kann man der würdevoll-charmanten Herzogin gelegentlich noch begegnen.

Wolfgang Steguweit ist Numismatiker und ehemaliger Leiter des Gothaer Münzkabinetts.