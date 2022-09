Magisches Holztheater und wandelnder Baum in Friedrichroda

Friedrichroda. Rund um das Heuberghaus in Friedrichroda findet am 17. September ein Wald- und Kinderfest statt.

Auf dem Gelände des Heuberghauses wird am Samstag, 17. September, das Waldfest- und Kinderfest der Stadt Friedrichroda eröffnet. Ab 10 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm rund um das Thema Jagd und Forst.

Eröffnet wird das Waldfest mit den Jagdhornbläsern des Landesverbandes Schmalkalden/Meiningen und der Greifenwarte Ruhla. Die Gäste haben die Möglichkeit hautnah die Greifvögel bei einer Flugshow zu erleben. Natürlich können Jung und Alt vieles an den Infoständen über Jagd, Forst und Natur entdecken und erfahren. So sieht man bei einer Waldtechnikvorführung wie sich ein Baum in ein Brett verwandelt oder was es mit dem „schwebenden Dachstuhl“ auf sich hat. Für musikalische Entspannung sorgen das Alphorntrio „Inselbergecho“, die Behringer Blasmusikkapelle und Tommys Live-Musik.

Die Thüringer Bergteufel sind mit ihrem magischen Holztheater dabei und Bodypainter Enrico Lein ist als wandelnder Baum vor Ort. Für Kinder gibt es Rollenrutsche, Hüpfburg, Bungeerun, Bogenschießen, Riesen Dart, Pony reiten und Bastelstrecke. Der Eintritt ist frei.

Ein Shuttle-Service fährt die Besucher von Friedrichroda und Floh-Seligenthal zum Heuberghaus und zurück.