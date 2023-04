Mit einem Tanz um den Maibaum feiert am 1. Mai die Thüringer Trachtengruppe der Sieben Täler auf dem Marktplatz von Tambach-Dietharz ihr traditionelles Maibaumfest.

Maibaumfest der Sieben Täler in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Am Maifeiertag feiert die Trachtengruppe Sieben Täler in Tambach-Dietharz ihr traditionelles Maibaumfest.

Die Thüringer Trachtengruppe der Sieben Täler um ihren Vereinschef Sven-Erik Laars ist schon voller Vorfreude, denn am 1. Mai wollen die Trachtler aus Tambach-Dietharz endlich wieder ihr traditionelles Maibaumfest feiern. Aufgrund der Corona-Pandemie war dies die letzten Jahre nicht möglich, doch jetzt will die Trachtengruppe durchstarten.

Auf dem Marktplatz an der Lutherkirche werden die Sieben Täler gemeinsam mit befreundeten Vereinen ab 14 Uhr den Maibaum aufstellen. Zuvor wird dieser feierlich durch die Straßen des Bergstädtchens getragen. Mittlerweile begehen die Sieben Täler ihr 19. Maibaumfest. Per Muskelkraft muss der Baum in die Höhe gestemmt werden. Im Anschluss daran findet der Sägewettbewerb statt.