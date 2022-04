Maisprung und Maibaumfest in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Die Trachtengruppe der Sieben Täler rufen Vereine zum Sägewettstreit auf.

100 Jahre Landkreis - 100 Veranstaltungen. In diesen Reigen reihen sich der Maisprung und das Maibaumsetzen in Tambach-Dietharz ein. Der Tanz in den Mai, in der Stadt Maisprung genannt, sei von Samstag, 30., auf Freitag, 29. April, 18 Uhr vorlegt worden, teilt die Touristinformation mit. Schützen- und Feuerwehrverein werden dann das Maifeuer am Schützenhaus entfachen. Dazu spielt die Feuerwehrkapelle von Floh-Seligenthal auf.

Nach zweijähriger Pause will die Trachtengruppe der „Sieben Täler“ wieder den Maibaum mit Muskelkraft setzten. „Ich könnte jetzt sagen: Juhu – Jubiläum zum 20. Maibaumstellen der Sieben Täler! Doch leider ist es auf Grund der Pandemie nun doch erst das 18. Mal“, stellt Vereinsvorsitzender Sven-Erik Laars fest.

Der Maibaum werde geschmückt am Sonntag, 1. Mai, ab 13.30 Uhr auf dem Weg durch die Stadt zum Marktplatz in Tambach-Dietharz gebracht. Gegen 14 Uhr soll er per Muskelkraft aufgerichtet werden. Anschließend wollen Tambacher und Dietharzer gemeinsam aber in zwei Richtungen am Tau ziehen.

Die Sieben Täler rufen alle Vereine auf, sich am Sägewettbewerb zu beteiligen und dazu anzumelden: Tel.: (36252) 31117, Mail: info@trachtengruppe-7taeler.de