Mandolinenklänge in Gotha bei Konzert mit Philharmonie

Gotha. In der Margarethenkirche Gotha gibt am Sonntag, 24. April, der israelische Mandolinist Avi Avital ein Konzert mit der Thüringen-Philharmonie.

Der Mandolinist Avi Avital gastiert am Sonntag, 24. April, 18 Uhr, mit Musikern der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach in der Gothaer Margarethenkirche. Im Rahmen von „Barock ImPuls“ wird der israelische Künstler Werke von Antonio Vivaldi, David Bruce und Emanuele Barbella zu Gehör bringen.

Avi Avital wird mit der Thüringen-Philharmonie als „Artist in Residence“ zwei Konzerte geben. Der charismatische Musiker ist laut Ankündigung einer der führenden Botschafter seines Instrumentes. Avital wurde in Be’er Sheva im Süden Israels geboren. Mit acht Jahren erlernte er das Mandolinenspiel und spielte im Mandolin Youth Orchestra. Er studierte an der Jerusalem Music Academy und am Conservatorio Cesare Pollini in Padua.