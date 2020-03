Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Manfred Lütz sagt Vortrag ab

Er sollte als Fachmann für „Heiteres Fachwissen“ am kommenden Sonntag in der Gothaer Margarethenkirche antreten. Manfred Lütz, Theologe, Facharzt, Psychotherapeut und Leiter des Alexianer-Krankenhauses in Köln, hätte die diesjährige Predigtreihe „WortSpiel 2020“ zum Thema Freude eröffnet, mit seinem Vortrag „Unvermeidlich glücklich werden“. Unter dem Eindruck der aktuellen Ereignisse hat Lütz am Mittwochnachmittag seinen Auftritt in Gotha abgesagt, auch weil er von seiner Universität aus als Professor nicht mehr in andere, vor allem auch weiter entfernte Städte reisen darf. Zudem liegt sein beruflicher Ort Köln ganz in der Nähe des in Deutschland vom Coronavirus am stärksten betroffenen Kreises Heinsberg.

Manfred Lütz hat aber bereits zugesagt, im kommenden Jahr am 21. März 2021 seinen Vortrag in Gotha nachzuholen. Man kann mit ihm nur hoffen, dass alle bis dahin tatsächlich „unvermeidlich glücklich“ geworden sind.

Nächster Termin in der Predigtreihe Freude voraussichtlich am Sonntag, 17. Mai 2020 um 17 Uhr, Margarethenkirche Gotha. Landesbischof Friedrich Kramer zum Thema „Machen Sie keine Veranstaltungen, die Sie nicht selbst auch besuchen würden“.