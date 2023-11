Mann klaut in Gotha Spirituosen und mehr im Wert von 1800 Euro

Gotha. Mit Schnaps und anderen Dingen im Wert von 1800 Euro hat ein Mann in Gotha einen Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Die Polizei hat ein Foto des Diebes veröffentlicht.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der bereits am 27. April gegen 19.50 Uhr Spirituosen und anderes aus einem Supermarkt in der Schubertstraße in Gotha gestohlen hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Beutegut einen Wert von ungefähr 1800 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter oder dessen Aufenthaltsort machen können. Hier hat sie ein Foto des Mannes veröffentlicht. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0113413/2023) entgegengenommen.

