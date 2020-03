Mann mit ganz eigenen Grundsätzen vor Gothaer Amtsgericht

Einen Strafbefehl über 60 Tagessätze zu je 15 Euro bekam ein in Deutschland verheirateter Österreicher und Vater von sechs Kindern zugeschickt, weil die Staatsanwaltschaft Erfurt sicher ist, dass der Mann sich im Dezember 2018 bei einer Verkehrskontrolle des Widerstandes gegen Vollzugsbeamte und der Beleidigung schuldig gemacht hat. Gegen den Strafbefehl legte der Mann Widerspruch ein. Und weil sich das ganze Geschehen unweit der Autobahnabfahrt Gotha-Boxberg ereignete, musste sich das Amtsgericht in Gotha der Angelegenheit widmen.

Angeklagter findet Anschuldigungen lächerlich und falsch

Der Angeklagte weigert sich eingangs Auskunft über seine Schulbildung zu geben, verkündet stattdessen, dass er Bauer sei. Jedoch nicht selbstständig, wie er auf Nachfrage von Richterin Vera Luckhardt erklärt. Was er denn tue, lautet die nachfolgende Frage. Der Angeklagte hebt die Hände und verkündet, auf bessere Zeiten zu warten. Schließlich bestätigt er, Hartz-IV-Empfänger zu sein. Im Verlauf des Prozesses stellt sich heraus, dass der Mann einen Abschluss als Diplom-Ingenieur hat.

Selbstredend werde er sich zur Sache äußern, sagt der Österreicher. Das, was die Anklage schildere, sei ebenso lächerlich wie falsch. Und so erzählt er, dass er in der Tat an besagter Autobahnausfahrt Gotha-Boxberg abgefahren sei, sich jedoch unsicher gewesen sei, ob links oder rechts die richtige Fortsetzung seines Weges wäre. Er habe sich dann aber für rechts entschieden, um schließlich einen Parkplatz aufzusuchen, wo er sich orientieren wollte.

Von Verkehrskontrolle keine Ahnung gehabt

Dort klopfte unvermittelt ein Polizeibeamter ans Autofenster und befahl dem Mann aus dem Auto auszusteigen. Dieser Aufforderung zu folgen habe er weder Grund noch Anlass gesehen, so der Angeklagte. Immerhin habe er die Fahrzeugpapiere und seinen Ausweis so ans Autofenster gehalten, dass die Polizisten diese hätten lesen können. Und weil er nicht einmal ansatzweise geahnt habe, dass es sich um eine Verkehrskontrolle handele, sei das aus seiner Sicht mehr als ausreichend gewesen.

Für die Polizisten habe das allerdings nicht gereicht, zumal der Mann angegeben habe, keinen Führerschein dabei zu haben. Mehr als zwei Stunden habe er sich geweigert, sein Auto zu verlassen. Als die Beamten damit drohten, sein Fahrzeug abzuschleppen, habe er einem der Polizisten einen Vogel gezeigt. Niemals, sagt der Angeklagte. Er habe sich lediglich an die Stirn getippt, weil er doch nicht so blöd sei, für ein solches Unrecht auch noch die Kosten zu übernehmen.

Nach mehr als zwei Stunden das Auto verlassen

Erst als ihm gedroht wurde, dass die Scheibe an seinem Fahrzeug eingeschlagen werde, sei der Mann ausgestiegen. Dann erzählt er weiter, wie die versammelten Uniformträger – er spricht von mehreren Polizistinnen und Polizisten – beim Aussteigen freudig über ihn hergefallen seien, ihn gleichzeitig zu Boden gedrückt und nach oben gezwängt hätten. Wie, bitte schön, hätte er sich da auch noch wehren können, fragt er in die Runde.

Immerhin gibt Richterin Vera Luckhardt zu bedenken, dass er all diesen Schwierigkeiten aus dem Weg hätte gehen können, wenn er gleich nach Aufforderung das Auto verlassen hätte. Das könnte sein, gibt der Angeklagte zu, doch leiste er eben nicht jeder Aufforderung Folge, schon gar nicht ungerechtfertigter.

Vorstrafe wegen Falschaussage

Die Zeugenaussagen zweier Polizisten, die damals am Geschehen beteiligt waren, zeichnen jedoch ein anderes Bild. Einem der beiden sei der Angeklagte schon auf der Autobahn wegen seiner mehr als rasanten Fahrweise aufgefallen. Auch sein darauffolgendes Verhalten an der Ampel an der Autobahnabfahrt Gotha-Boxberg sei irritierend gewesen. Und er habe sowohl Blaulicht als auch Martinshorn sowie die Aufforderung anzuhalten standhaft ignoriert.

Bevor der Staatsanwalt mit seinem Plädoyer beginnt, verliest Richterin Vera Luckhardt das Vorstrafenregister des Österreichers. Er wurde unter anderem wegen uneidlicher Falschaussage verurteilt. Umgehend lässt er das Gericht wissen, dass dieses Urteil falsch sei. Er habe, sagt er, als einziger in diesem Prozess über die Wahrheit verfügt.

Aus Wahrheit wird Lüge, aus Lüge wird Wahrheit

Da aber die Mehrheit anders aussagte, sei aus Wahrheit Lüge und aus Lüge Wahrheit geworden. Weiterhin ist er rechtskräftig wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden. Als die Richterin von ihm wissen will, ob er derzeit im Besitz eines solchen sei, bestätigt er das. Nur vorzeigen könne er das Dokument nicht, weil er es angeblich nicht dabei habe.

Der Staatsanwalt sieht die Vorwürfe bestätigt und erhöht den Strafantrag von 60 – wie im Strafbefehl – auf 75 Tagessätze zu je 15 Euro, weil der Angeklagte seine Taten vehement bestreitet. Dieser fordert für sich wiederum den Freispruch, weil die Anklage vorn und hinten nicht stimme, das habe auch die Beweisaufnahme erbracht, ist er sicher.

Polizei auf der Suche nach angeblichem Führerschein

Dem kann Richterin Vera Luckhardt nicht folgen. Auch den Antrag des Staatsanwaltes mildert sie ab und bleibt in ihrem Urteilsspruch bei den 60 Tagessätzen. Hinzu kommen noch die Kosten für das Verfahren. Das aber ist der Angeklagte nicht gewillt hinzunehmen und kündigt unmittelbar nach dem Richterspruch an, in Revision zu gehen.

Unabhängig davon ist die Polizei immer noch damit beschäftigt herauszufinden, ob der Mann wirklich im Besitz eines Führerscheins ist. Die Ausstellungsbehörde in Stendal hat schon einmal bestätigt, dass dem nicht so ist. Eine Antwort aus Österreich indes steht noch aus.