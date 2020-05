Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann nach Beziehungsstreit betrunken im Auto erwischt - Drogenfahrt gestoppt

Einer Streifenwagenbesatzung fiel in der Nacht zum Samstag ein abgestellter Mercedes in der Straße Am Marbach in Tüttleben auf. In dem Pkw lag offensichtlich ein bewusstloser Mann. Schnell stellte sich heraus, dass der 41-Jährige seinen Rausch ausschlief. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,32 Promille. Der Berauschte räumte ein, aufgrund eines Streites mit seiner Lebensgefährtin mit dem Pkw weggefahren zu sein.

Daher wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem erwartet den Mann die Entziehung seines Führerscheines.

Unter Drogen gestoppt - 16-Jährige auch mit Drogen

In der Nacht auf Samstag wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in der Ibenhainer Straße in Waltershausen kontrolliert. Die Polizei stellte fest, dass er nicht mehr fahren konnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Neben dem Verkehrsdelikt wurde bei der 16-jährigen Beifahrerin eine geringe Menge Marihuana gefunden. Diese muss sich nun wegen des illegalen Besitzes einer geringen Menge an Drogen rechtfertigen.

Mutmaßlicher Drogenhändler in Gotha vorläufig festgenommen