Ein Mann hat in einem Park in Gotha eine Schreckschusswaffe abgefeuert (Symbolbild).

Mann schließt mit Schreckschusswaffe in Gothaer Park

Gotha. Ein 60-Jähriger hat in Gotha mit einer Waffe hantiert. Zeugen riefen die Polizei.

Ein Mann hat Freitag gegen 18.45 Uhr am Ententeich in der Parkallee in Gotha mit einer Waffe hantiert. Zeugen berichteten, dass er bereits einen Schuss abgegeben habe.

Wie die Polizei mitteilt, stellte die Polizei die Schreckschusswaffe sicher. Der Besitzer, ein 60-jähriger polizeibekannter Gothaer, stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Der 60-Jährige sei nicht im Besitz eines sogenannten kleinen Waffenscheins, welcher zum Führen einer solchen Waffe benötigt werde, teilt die Polizei mit.

Eine Schießerlaubnis lag ebenfalls nicht vor. Aufgrund seiner Alkoholisierung von 3,69 Promille wurde eine richterliche angeordnete Blutentnahme durchgeführt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0148216/2023 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.