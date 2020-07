Zu einer Übung rücken am 6. Juli Fahrzeuge der Gothaer Berufsfeuerwehr in den Betriebshof der Firma STE Universal Transport GmbH in der Gleichenstraße ein. Es geht um die Rettung einer Person, die unter einen Tieflader geraten ist. Hier prüfen Heiko Kuttke (links) und Andreas Ortlepp den Puls an der Übungspuppe, die dann dem Rettungsdienst übergeben wird.