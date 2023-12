Marienglashöhle hat mehr Besucher als Gotha Einwohner

Gästeführerin Iris Lohrbach in der Kristallgrotte.

Friedrichroda Schaubergwerk bei Friedrichroda feiert 120. Geburtstag. In der nächsten Saison sind 13 Konzerte geplant.

60.000 Besucher kommen jedes Jahr in die Marienglashöhle. Zum Vergleich: Gotha hat rund 45.000 Einwohner. Die meisten Gäste nehmen an den regulären Führungen teil, wobei die Sommermonate die besucherstärksten sind. Vor etwas mehr als zehn Jahren waren es sogar 10.000 Besucher mehr, informiert Christian Lüdde. Er ist Werkleiter der Stadtbetriebe Friedrichroda, die zugleich Betreibergesellschaft für die Marienglashöhle ist. Lüdde spricht von einem Einbruch zu Coronazeiten und dem Ziel, wieder mehr Besucher in die Friedrichrodaer Sehenswürdigkeit zu locken.

Kurdirektorin Antje Hammermeister und Christian Lüdde, Chef der Betreibergesellschaft, an einem großen Schwibbogen. Foto: Ralf Ehrlich

Die direkte Anbindung an die Thüringer Waldbahn mit eigener Haltestelle hebt Antje Hammermeister hervor. Die Friedrichrodaer Kurdirektorin spricht von einer der schönsten Kristallgrotten Europas.

Erlebnisbereich über Tage wird ausgebaut

In diesem Jahr wurde der Aufenthaltsraum über Tage gemeinsam mit dem „Unesco Global Geopark Inselsberg-Drei Gleichen“ neu gestaltet. An multimedialen Elementen kann die erdgeschichtliche Entwicklung nachvollzogen werden, die auch die Entstehung des Gesteins der Höhle erklärt. Für 2024 ist geplant, den Erlebnisbereich im Obergeschoss auszubauen.

Den 120. Jahrestag der Eröffnung feierte die Marienglashöhle am Dienstag mit einem Tag der offenen Tür. Es gab keine Führungen, dafür konnten die Besucher mit dem Audioguide allein die Höhle erkunden. Und zum Geburtstag gab es freien Eintritt.

Sechs Gästeführer sichern Betrieb ohne Ruhetag ab

Die Eintrittsgelder sorgen übrigens auch dafür, dass ein Großteil der Löhne der sechs Gästeführer bezahlt werden kann. Die sorgen an 365 Tagen im Jahr dafür, dass Führungen stattfinden können. Neben den Führungen gibt es auch Konzerte unter Tage.

Stephan Brauner vom "Unesco Global Geopark Inselsberg-Drei Gleichen" im neu gestalteten Aufenthaltsraum. Foto: Ralf Ehrlich

Auch in 2024 treten wieder namhafte Künstler in der Höhle auf. Einen Höhepunkt nach dem anderen verspricht das Kur- und Tourismusamt. Vom Partyschlager, Abba und Peter Maffay über Irish Folk bis hin zu Gospel oder Klassik reicht die Bandbreite. 13 Konzerte sind von September bis April geplant.

Bergbau in Friedrichroda seit mehr als 1000 Jahren

Der Bergbau in Friedrichroda hat eine lange Tradition. Seit mehr als 1000 Jahren wurden zunächst Eisen- und Kupfererze, später Gipse, Salze und Uran abgebaut. 1778 begann mit einem Erkundungsstollen die Geschichte der „Marienglashöhle“. Die Gipslagerstätte lieferte 125 Jahr lang den Grundstoff für feinsten Stuck und später als die Kristallgrotte im Berg erschlossen wurde, wurden die Gipskristalle für Kirchen und Klöster abgebaut. Seit 1903 ist die Marienglashöhle ein Schaubergwerk.