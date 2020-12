Marktstraße Ohrdruf muss neu gepflastert werden

Der Stadt Ohrdruf ist es nach zwölf Jahren gelungen, einen Rechtsstreit mit einer Baufirma wegen der schlechten Pflasterung der Marktstraße per Vergleich zu lösen. Die Baufirma muss neues Pflaster verlegen. Das soll 2021 geschehen.

„Nachdem die Marktstraße saniert worden war, ist das dort verlegte Pflaster schnell gesplittert und wies Schäden auf", erinnerte Schambach. Die Stadt habe die Baufirma verklagt, „doch das Verfahren zog sich durch viele Instanzen, ehe wir es nun mit einem Vergleich endlich beenden konnten".

Das Ergebnis: Die Baufirma wird die Marktstraße in der Innenstadt neu pflastern. Das solle nächstes Jahr in mehreren Bauabschnitten geschehen. „Die Steine dafür werden mit einem Gutachter ausgesucht“, macht der Bürgermeister aufmerksam. Das Bauvorhaben werde eine Herausforderung für die Innenstadt-Händler, die ohnehin bereits durch die Corona-Krise und die verordneten Schließungen gebeutelt sind. Es habe jedoch keine andere Möglichkeit gegeben, das Dilemma mit dieser schadhaften Straße zu beseitigen. Stefan Schambach: „Denn der damalige Auftrag wurde auch mit zweckgebundenen Mitteln aus der Städtebauförderung bezahlt. Deshalb ist nur neues Pflaster möglich, und wir möchten das Problem nach so langer Zeit nun endlich aus der Welt schaffen.“