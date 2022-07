Martin Müller-Schmied in der Titelrolle des Vitus Bach

Wechmar. Vorbereitungen für die Aufführungen des Volksschauspiels am 9. und 10. September im Bachstammort Wechmar laufen auf Hochtouren.

Wer kennt ihn nicht, den engagierten Musikpädagogen Martin Müller-Schmied aus Georgenthal, der in seiner Freizeit nicht nur musiziert, sondern auch tatkräftig an den Wagen der Hirzbergbahn restauriert. Die Pflege des Erbes der Musikerfamilie Bach führte den langjährigen Lehrer am Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha und seine Frau vor vielen Jahren nach Wechmar, wo beide bereits im Jahr 2016 im Volksschauspiel „Alles geht den Bach hinüber“ sehr erfolgreich schauspielend und musizierend auf der Bühne zu erleben waren.

Für die neue Inszenierung des Volksschauspiels in Wechmar hat Drehbuchautor Knut Kreuch den singenden und musizierenden Georgenthaler für die Titelrolle des Vitus Bach gewonnen. Johann Sebastian Bach hat in seiner Genealogie den aus Ungarn nach Wechmar heimkehrenden Müller Vitus Bach als seinen Ururgroßvater und Stammvater des Musikantengeschlechtes der Welt bezeichnet. So wird Vitus nicht nur auf seinen Cythringen musizieren, sondern auch in kurzweiligen Dialogen aus seinem Leben erzählen. Für den Hauptdarsteller ist der Titelsong „Vitus“ geschrieben worden, den Martin Müller Schmied in der Premiere am Freitag, 9. September, erstmals präsentieren werde.

Die „Veit-Bach-Festspiele“ Wechmar sind im Jahr 2000 entstanden, um alle vier Jahre auf volkstümliche Art und Weise ein neues Kapitel aus der Geschichte der Musikantenfamilie Bach zu erzählen. Nachdem die Festspiele 2020 und 2021 abgesagt werden mussten, freuen sich nun alle Darsteller auf die Aufführungen. Am 9. und 10. September, jeweils 19.30 Uhr ist das Volksschauspiel „Vitus Bach und der Anfang zur Musik“ in der Viti-Kirche Wechmar zu erleben.

Kartenvorverkauf: jeden Samstag 16 bis 18 Uhr im Landhaus Studnitz in Wechmar und im Ticketshop Thüringen.