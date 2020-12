Maske für sozialen Zweck in Gotha

Am Samstag, 5. Dezember von 10 bis 14 Uhr bietet der Städtepartnerschaftsverein Gothadua seine Freundschaftsmaske gegen eine Spende von mindestens 4,50 Euro am Gothadua-Stand im Erdgeschoss des Kaufhauses Moses an, teilt er mit. Durch das Tragen der Maske könne man die Verbundenheit mit der äthiopischen Partnerstadt Adua zeigen. Auch im Gotha-adelt-Laden am Hauptmarkt und im Bürgerbüro „Hey life“ ist die Maske erhältlich.