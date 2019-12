Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Maskierter Einbrecher bedroht Zeugen mit Messer

Ein noch Unbekannter brach nach Angaben der Polizei am vergangenen Mittwoch gegen 11.10 Uhr in eine Garage Im Grund in Friedrichroda ein. Als ein Zeuge den maskierten Täter störte, wurde er mit einem Messer bedroht.

Anschließend flüchtete der Einbrecher ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf 170 Euro geschätzt.

Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0322165/2019 zu melden.

E-Bike samt Fahrradständer geklaut

Unbekannte entwendeten am frühen Donnerstagmorgen Am Berg in Seebergen ein E-Bike. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer aus Stahl angeschlossen, den der Dieb ebenfalls entwendete. Das E-Bike hatte einen Wert von 2 200 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0322466/2019 zu wenden.